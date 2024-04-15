



Саудия, ОАЭ и Иордания. Как на самом деле была отражена иранская атака

Газета Wall Street Journal опубликовал ранее неизвестные подробности о том, что на самом деле произошло драматической ночью 14 апреля.



Когда в субботу вечером, 13 апреля, сотни иранских беспилотников и ракет пронеслись над Ближним Востоком, оборонительная линия из радаров, истребителей, военных кораблей и батарей ПВО Израиля, США и полудюжины других стран уже была приведена в действие против давно ожидаемой атаки со стороны Ирана.



До Израиля почти ничего не долетело.



Грозная демонстрация коллективной обороны стала кульминацией многолетней, но труднодостижимой цели США - наладить более тесные военные связи между Израилем и его давними арабскими противниками в попытке противостоять растущей общей угрозе со стороны Ирана.



Многое в сотрудничестве в субботу вечером, 13 апреля, которое привело к краху иранского плана, пришлось формировать на ходу, и многие детали о роли, которую сыграли Саудовская Аравия и другие ключевые арабские правительства, закрыты для общественности.



Израильские и американские средства перехватили большую часть иранских беспилотников и ракет. Но им удалось это сделать отчасти потому, что арабские страны без излишнего шума передавали разведданные о планах Тегерана, открывали свое воздушное пространство для военных самолетов, делились информацией о радиолокационном слежении или, в некоторых случаях, предоставляли свои собственные силы для помощи, говорят официальные лица.



В начале 2022 года Пентагон перевел Израиль из состава Европейского командования в состав Центрального командования, в которое входит остальная часть Ближнего Востока, что позволило расширить военное сотрудничество с арабскими правительствами под эгидой США.



"Переход Израиля в Centcom изменил ситуацию", облегчив обмен разведданными и раннее оповещение между странами, говорит Дана Строул, которая до декабря была самым высокопоставленным гражданским чиновником в Пентагоне, отвечающим за Ближний Восток. Вскоре после этого в Шарм эш-Шейх прошло совещание военных Израиля и “умеренных арабских режимов” под руководством США. Его темой было совместное противостояние иранской угрозе.



Билаль Сааб, бывший сотрудник Пентагона, занимавшийся вопросами сотрудничества в сфере безопасности на Ближнем Востоке, считает, что говорить об интеграции в сфере безопасности в регионе преждевременно. "Это всегда должно было происходить постепенно, и [атака] была важным реальным первым шагом", - сказал Сааб, который сейчас является научным сотрудником лондонского аналитического центра Chatham House.



Но сотрудничество между Израилем и арабскими правительствами в области противовоздушной обороны при посредничестве США стало обычным делом, даже с Саудовской Аравией, которая до сих пор не установила дипломатические отношения с Израилем, говорят израильские и американские чиновники.



После ликвидации семи офицеров КСИР в Дамаске 1 апреля быстро стало ясно, что Иран нанесет ответный удар. Американцы сказали своим арабским союзникам, что настало время обуздать его амбиции. После дальнейших переговоров с США ОАЭ и Саудовская Аравия в частном порядке договорились об обмене разведывательной информацией, а Иордания заявила, что разрешит использовать свое воздушное пространство военным самолетам США и других стран и будет использовать свои самолеты для помощи в перехвате иранских ракет и беспилотников, сообщили чиновники.



За два дня до атаки иранские официальные лица проинформировали своих коллег из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива о планах и сроках нанесения крупномасштабных ударов по Израилю, чтобы эти страны могли обеспечить безопасность воздушного пространства, сообщили чиновники. Эта информация была передана в США, что позволило Вашингтону и Израилю заблаговременно предупредить их.



По словам высокопоставленного израильского чиновника, когда иранская атака стала практически несомненной, Белый дом приказал Пентагону перебросить в регион авиацию и средства противоракетной обороны и взял на себя инициативу по координации оборонительных мер между Израилем и арабскими правительствами.



Иранские ракеты и беспилотники отслеживались с момента их запуска радарами раннего предупреждения в странах Персидского залива, связанными с американским оперативным центром в Катаре, который передавал информацию истребителям из нескольких стран в воздушном пространстве над Иорданией и другими странами, а также военным кораблям в море и батареям противоракетной обороны в Израиле, сообщили официальные лица.



Когда медленно движущиеся иранские беспилотники оказались в пределах досягаемости, они были сбиты, в основном истребителями из Израиля и США и в меньшем количестве британскими, французскими и иорданскими военными самолетами, сообщили чиновники.