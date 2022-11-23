



Родители израильтянина. чье тело было похищено в ПА не знали, что он туда едет

В Далит аль-Кармель утверждают, что тело Тирана Феро удерживается Исламским Джихадом. Его дядя, Эдди, рассказал порталу Walla, что "он был нормальным парнем, как все молодые люди его возраста. Старшеклассник, тихий парень, хороший парень, любимый, с большим количеством друзей, он посещал школу для получения аттестата и в то же время работал в киоске, чтобы финансировать свои расходы и помогать родителям".



"В его жизни было много радости. Вчера вечером я видела его в последний раз, мы посидели и немного поговорили. Мы с его родителями не знали о его поездке, даже сейчас мы не знаем причину поездки туда. Может быть, он хотел починить машину, может быть, установить в ней какую-то систему. Но он рано встал, заехал к другу и к 8:30 уже был в Дженине".