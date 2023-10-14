Новости » Арабо-израильский конфликт
Резервисты на границе просят критически важное снаряжение, но их игнорируют
14.10.2023 15:03 Наталья Богинская

Резервисты на границе просят критически важное снаряжение, но их игнорируют

Войска, призванные в резерв для борьбы с ХАМАСом, заявляют, что они готовы войти в Газу, но военные не предоставили им минимального защитного снаряжения. Об этом пишет Ynet

По их словам, им не хватает самого необходимого – бронежилетов, очков ночного видения и защищенных джипов, что подвергает их жизнь реальной опасности в условиях боевых действий.

Резервисты были развернуты на полевых позициях круглосуточно, всего в нескольких метрах от приграничных населенных пунктов. Отряды террористов по-прежнему периодически появляются в этом районе.

Военные заявили, что пытаются помочь. Подразделение материально-технического обеспечения ЦАХАЛа открыло горячую линию, но несмотря на поток запросов, звонки с трудом доходят. 

"Есть пробелы, и мы их восполним", – сказал командующий тылом.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы