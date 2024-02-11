



Разведка: "Есть серьезные подозрения", что ХАМАС проник в ЦАХАЛ до 7 октября

Высокопоставленный сотрудник военной разведки ЦАХАЛа сообщил, что есть "серьезные подозрения", что разведка ХАМАСа проникла в израильские вооруженные силы до 7 октября.



Террористы "Нухбы" располагали информацией о самых чувствительных объектах ЦАХАЛа, включая те, которые в армии являются наиболее засекреченными", - говорит офицер. "Мы должны выяснить, как эта информация попала к ним. Речь идет о деталях, о которых командиры ЦАХАЛа не говорят даже своим самым близким друзьям".



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По словам офицера, ХАМАС пользовался разведданными, которые могли быть получены с беспилотников или наблюдательных пунктов, добавляя, что помощь иностранной державы вполне вероятна.



Офицер ЦАХАЛа говорит, что это было бы "двойным провалом" для Шабак, которая отвечает за раскрытие планов ХАМАСа и пресечение его попыток шпионажа.

