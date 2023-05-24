



Раввин Лео Ди: Проблема не в арабах или мусульманах, а в террористах ХАМАС

Раввин Лео Ди, потерявший жену и двух дочерей в результате теракта, опубликовал в среду заявление, разъясняющее ситуацию между ним и корреспондентом CNN Кристианой Аманпур.



В публичном извинении Аманпур сказала: “Я оговорилась, что они были убиты в “перестрелке”.



В воскресенье вечером раввин Ди объявил, что рассматривает возможность подачи иска на 1,3 миллиарда долларов против Аманпур и CNN. В своем заявлении в среду он объяснил: “Ложные сообщения Кристианы причинили моей семье невообразимую боль и страдания”.



“Я благодарен Кристиане за ее извинения. Известному журналисту требуется мужество, чтобы признать перед мировой аудиторией, что она произнесла такую ​​​​позорную ложь. Но как скорбящий муж и отец я должен заявить решительно, что это не зашло достаточно далеко ".



Он обратил внимание на то, что Аманпур до сих пор использует термин “стрельба”.



“Назвать это нападение “стрельбой” – все равно что сказать, что жертвы теракта “Аль-Каиды” 11 сентября 2001 года “погибли в пожаре, а не в результате варварского акта массового убийства”, – сказал Ди.





Раввин Ди также отметил, что публичные извинения были принесены только после того, как он пригрозил подать в суд, и что он не хочет обращаться в суд, если вопрос можно решить в частном порядке.



“В настоящее время я пытаюсь организовать встречу с директором Warner Bros Discovery Дэвидом Заславом”, – объяснил Ди. “Я надеюсь донести до него свои опасения по поводу репортажей CNN, не только о моей собственной семье, но и о народе Израиля в целом и более 100 миллионов арабских рабов в режимах на Ближнем Востоке, у которых нет свободы слова, религии или права голоса”.



Он также подчеркнул, что его проблема не в арабах или мусульманах, а в “террористах ХАМАС, финансируемых Ираном”, и завершил свое выступление прямым обращением к Заславу.



“Я призываю господина Заслава просто сообщить правду о Государстве Израиль, единственной свободной демократии в регионе, и поддержать установление таких же демократических свобод и безопасности для более чем 100 миллионов арабов, что американцы и европейцы считают само собой разумеющимся частью своей повседневной жизни”, – сказал раввин.