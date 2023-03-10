



Ранен палестинский подросток, бросивший зажигательную бомбу в пост ЦАХАЛа

Палестинский подросток, бросивший коктейль Молотова в армейский пост в ПА, был ранен в пятницу вечером, сообщили военные и представители палестинского здравоохранения.



Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявило, что 16-летний Амир Мамун Оде был ранен в грудь на окраине города Калькилия в ПА.

Представитель ЦАХАЛа сообщил, что подросток подошел к армейскому посту возле забора безопасности недалеко от Калькилии, прежде чем бросить коктейль Молотова в солдат “с близкого расстояния”.



Военные, “почувствовавшие опасность”, открыли огонь по подростку, сказал представитель, добавив, что подозреваемый был ранен. Сообщается, что в результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал.



