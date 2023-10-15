



Рабочие из Газы могли собирать разведывательную информацию для ХАМАСа



Спустя неделю после кровавой бойни на границе с Газой и начала войны с ХАМАСом, служба безопасности расследует возможность того, что рабочие из Газы, получившие от службы безопасности разрешение на работу в Израиле, собирали информацию для ХАМАСа.



Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ.



Существуют подозрения того, что ХАМАСу передавалась информация о происходящем в населенных пунктах в течение последнего года, в рамках подготовки террористической организации к теракту на Симхат-Тора.



Сразу же после зачистки приграничных поселений от террористов возник вопрос о том, как террористы "Нухбы" - подразделения убийц ХАМАСа - смогли добраться до очень специфических лазеек в некоторых поселениях, как будто кто-то нарисовал для них точную карту.



Высокопоставленные представители системы безопасности выразили реальную озабоченность по поводу обширных знаний, накопленных убийцами, которые включали в себя маршруты передвижения по дорогам приграничной зоны, населенным пунктам и кибуцам, а также много дополнительной информации во время совершения убийственного нападения.



Очевидный вопрос, который теперь возникает, заключается в том, что рабочие, въехавшие в Израиль из сектора Газы, с одобрения и разрешения сил безопасности, фотографировали и передавали информацию о том, что происходит в поселениях. Они также могли собирать сведения о передвижении резервных бригад и воинских частей, об обыденной активности в поселениях, об упомянутых выше нарушениях в заграждениях и многом другом.



Еще одно подозрение, которое сейчас расследуется, касается информации, которая могла быть передана о происходящем на пограничном переходе "Эрез" на севере сектора Газа - главном пункте, через который рабочие Газы переходили на израильскую территорию, который подвергся тяжелому удару, был захвачен террористами и служил им быстрым транзитом во время убийственной атаки.



Накануне тяжелой катастрофы на юге страны число рабочих, въезжающих в Израиль из сектора Газа через КПП "Эрез", составляло 17 500 человек в день, и израильское правительство готовилось открыть ворота еще для 1 500 рабочих в день по рекомендации службы безопасности.



Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram