



Против Израиля применили новые версии Шахедов - и это их погубило



Уди Эцион, обозреватель портала ynet, опубликовал обзор вооружений, примененных Ираном против Израиля во время атаки 14 апреля.



В атаке участвовали беспилотники Shahed 238- реактивная версия Shahed 136, которую Иран продал России и которая используется для атак на цели в Украине.



Shahed 238 оснащен небольшим реактивным двигателем, который позволяет ему развивать скорость в два раза выше - около 600 км/ч вместо примерно 180 км/ч у беспилотника с пропеллером. По имеющимся данным, Иран направил против Израиля около 170-180 таких беспилотников.



Более высокая скорость беспилотника сокращает время, необходимое для его перехвата. Но когда истребитель атакованной стороны приближается к беспилотнику, перехватить его легче, потому что реактивный двигатель выделяет больше тепла, что облегчает ракетам "воздух-воздух" обнаружение и поражение. Именно это и произошло, когда это Шахеды были перехвачены за пределами границ Израиля израильскими, американскими, британскими, французскими и иорданскими истребителями в ходе одного из первых оперативных вылетов.



Вес боевой части Shahed 238 оценивается примерно в 40 кг, что немного меньше, чем у ракеты дальнего радиуса действия R160 ХАМАС. Shahed 238 более точен в попадании, но помехи GPS могут сбить его с цели.