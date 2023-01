Пропалестинские активисты провели "День гнева" в Нью-Йорке

На прошлой неделе пропалестинские активисты провели на Центральном вокзале Нью-Йорка "День гнева" с требованием от Израиля освободить террориста Ахмада Саадата.



Об этом сообщает JNS.



Лидер НФОП Саадат отбывает 30-летний тюремный срок в израильской тюрьме. Он был приговорен в 2008 году по обвинению в планировании убийства министра туризма Рехавама Зеэви в 2001 году, которое было совершено четырьмя террористами НФОП в Иерусалиме.



По данным MEMRI, антиизраильские организации Samidoun и Within Our Lifetime также призвали к освобождению палестинского подростка Ахмада Манасры, который отбывает тюремный срок за покушение на убийство израильского юноши.



"Освободите их всех; Сионизм должен пасть! Нашим духом и нашей кровью мы освободим тебя, о Палестина! Нам не нужны два государства", "Сокрушить поселенческое сионистское государство", "Глобализация интифады", - кричали активисты.

Activists Stage “Day of Rage” in NYC, Calling for the Release of Palestinian Prisoners Serving Time for Terrorism in Israeli Prisons, Chanting: Smash the Settler Zionist State! We don’t want no two states, we want all of it! pic.twitter.com/8m3y0LFVi0