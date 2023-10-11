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Прокуратура требует обращаться с убийцами ХАМАСа как с обычными заключенными
11.10.2023 09:38 Аркадий Бочаровский

Прокуратура требует обращаться с убийцами ХАМАСа как с обычными заключенными


По сообщению журналиста Эли Синьори, прокуратура потребовала “продлить срок временного содержания под стражей” захваченных на израильской территории террористов ХАМАСа, убийц женщин и детей.

С этой целью десятки террористов из 160 захваченных в плен должны быть привезены в суды. В частности, десятки террористов должны быть доставлены в суд Петах-Тиквы. Для этого потребуется работа нескольких сотен полицейских и работников ШАБАКа. Полиция - в шоке от этого требования прокуратуры. Полицейские, которые каждый день хоронят своих друзей и остро необходимы на местах, не понимают, что происходит в головах у прокуроров.

Источники в армии и полиции выражают ярость и недоумение в связи с действиями прокуратуры, направленными на “предоставление террористам условий обычных арестованных” и говорят что это указывает на “полную оторванность прокуратуры от реалий”.
 

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