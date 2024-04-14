



Президент Владимир Зеленский осудил нападение на Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский осуждает нападение Ирана на Израиль и заявляет, что его страна понимает “ужас” иранских беспилотников, которые также использовались Россией во время вторжения.



“Украина осуждает нападение Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет. Мы в Украине прекрасно знаем ужас подобных атак со стороны России, которая использует те же беспилотники Shahed и российские ракеты, ту же тактику массированных авиаударов", - написал Зеленский в соцсети X.



“Необходимо приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке. Действия Ирана угрожают всему региону и миру, точно так же, как действия России угрожают более масштабным конфликтом, и очевидное сотрудничество между двумя режимами в распространении террора должно столкнуться с решительным и совместным ответом со стороны мира”, — сказал украинский Президент..



“Звук “шахедов” - инструмента террора, он одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой. Этот звук должен послужить тревожным звонком для свободного мира, продемонстрировав, что только наше единство и решительность могут спасти жизни и предотвратить распространение террора по всему миру”, — заявил украинский лидер.



Зеленский, возобновляя призів о помощи, сказал, что “слова не останавливают дроны и не перехватывают ракеты”.



“Очень важно, чтобы Конгресс Соединенных Штатов принял необходимые решения для укрепления союзников Америки в это критическое время”, — сказал Зеленский.

