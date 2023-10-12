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Пресс-представитель ЦАХАЛа: никакого предупреждения не было
12.10.2023 08:41 Аркадий Бочаровский

Пресс-представитель ЦАХАЛа: никакого предупреждения не было


Пресс-представитель ЦАХАЛа генерал Данэль Хагари прокомментировал информацию о том, что в ночь на субботу было передано сообщение о возможной атаке ХАМАса.

Хагари сообщил: "Никакой тревоги перед нападением на приграничные районы  не было. Были признаки, которые появились за несколько часов до этого, на которые мы опирались в конкретной разведке. Но у нас не было понимания того, что этот маневр имеет подобные масштабы. В ходе дальнейшего расследования будут даны публичные ответы".

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