



Пресс-представитель ЦАХАЛа: никакого предупреждения не было



Пресс-представитель ЦАХАЛа генерал Данэль Хагари прокомментировал информацию о том, что в ночь на субботу было передано сообщение о возможной атаке ХАМАса.



Хагари сообщил: "Никакой тревоги перед нападением на приграничные районы не было. Были признаки, которые появились за несколько часов до этого, на которые мы опирались в конкретной разведке. Но у нас не было понимания того, что этот маневр имеет подобные масштабы. В ходе дальнейшего расследования будут даны публичные ответы".