



Премьер Ирландии: мир недостаточно сделал, чтобы прекратить войну в Газе

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис считает, что мир не предпринял достаточных мер для прекращения огня в Газе.



Он призвал к срочному пересмотру Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.



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По мнению Харриса, Израиль якобы нарушает права человека. Он отметил, что нынешняя война запомнится как "время мрачного позора".



"Я нахожу происходящее на Ближнем Востоке гротескным и почти невообразимым с точки зрения масштабов катастрофы. Я назвал это войной против детей, я считаю, что это так. Действия Израиля совершенно несоразмерны", - сказал он.



По словам Харриса, он не верит, что мир сделал достаточно для достижения прекращения огня.



"Я считаю, что когда мы оглянемся на этот период времени, это будет время мрачного позора для мира. Потому что на европейском уровне есть рычаги, которые можно было бы задействовать, но которые еще не были задействованы", - добавил он.