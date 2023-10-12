



Появилось видео с русскоговорящими боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль

Как сообщает издание Gulagu.net, в нападении ХАМАСа на Израиль, произошедшего 7 октября, принимали участие также русскоговорящие инструкторы. Об этом свидетельствует предоставленная видеозапись.



На видео есть два случая, когда отчетливо слышны команды на русском языке. На 7-й секунде слышен голос, кричащий: «Прикрывайте! Прикрывайте!" за которым следует еще одна команда на 14-й секунде, когда голос восклицает: «Пошла!»



Присутствие русскоязычных команд на видеозаписи нападения ХАМАС вызвало обеспокоенность и привело к подозрениям, что русскоязычные лица могли организовывать и координировать действия боевиков.





Правительство Израиля и международные организации пока не сделали официальных заявлений относительно содержания видео и последствий участия русскоязычных инструкторов в нападении.