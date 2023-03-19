



После теракта израильская делегация покинула саммит в Египте вместе с ПА

Делегация израильских официальных лиц покинула саммит с коллегами из Палестинской автономии после террористического акта в городе Хавара в Самарии, где был серьезно ранен израильтянин.



Саммит проходил в Египте, ставшем ключевым посредником между Иерусалимом и различными палестинскими группировками. Официальные лица из Израиля, ПА, Египта, Иордании и США приняли участие в экстренной конференции, пытаясь ослабить напряженность в регионе.



В последние несколько месяцев наблюдается всплеск палестинского терроризма против израильских целей. Израиль серьезно обеспокоен тем, что беспорядки могут перерасти в новую интифаду, особенно с учетом масштабов подстрекательства со стороны палестинских террористических группировок ХАМАС и “Исламский джихад”.



Эти усилия также были направлены на стабилизацию ПА, прежде всего за счет экономической помощи. Рамалла был вынужден выполнить просьбу Иордании, Египта и США об участии в конференции и направил трех представителей, близких к президенту ПА Махмуду Аббасу.



На встрече также присутствовали старший советник президента США Джо Байдена Бретт Макгерк и министры иностранных дел Египта и Иордании.