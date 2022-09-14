Новости » Арабо-израильский конфликт
После смертельной перестрелки: Ганц приказал закрыть КПП Джалама
14.09.2022 19:16 Ольга Белозерова

После смертельной перестрелки: Ганц приказал закрыть КПП Джалама

Министр обороны Израиля Бени Ганц приказал закрыть КПП "Джалама" между Израилем и северной частью Иудеи и Самарии до дальнейшего уведомления. 

Решение было принято после того, как в районе произошла перестрелка, в ходе которой погиб офицер ЦАХАЛа Бар Фалах, сообщает Times of Israel.

"В последние недели мы наблюдаем рост масштабов терроризма. Я стою на месте, которое обеспечивает хорошие средства к существованию для палестинцев, живущих в Дженине и регионе.  В свете стрельбы и нападений здесь я решил продлить закрытие КПП до особого распоряжения", - заявил Ганц.

Министр подчеркнул: "Тот факт, что один из террористов принадлежит к силам безопасности ПА, является серьезным и предупреждающим знаком для Палестинской автономии, что она должна изучить себя и действовать".

По словам Ганца, нападение нанесло ущерб стабильности безопасности, что "в первую очередь наносит ущерб палестинским жителям и самой ПА". 

"Мы будем продолжать действовать интенсивно везде, где это необходимо, когда это необходимо для предотвращения терроризма. И я повторяю, там, где ПА не будет осуществлять суверенитет, мы позаботимся о нашей безопасности", - заявил министр обороны Израиля Бени Ганц. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы