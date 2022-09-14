



Офицер ЦАХАЛ убит в ходе ночных столкновений возле Дженина

Офицер ЦАХАЛа был убит в перестрелке с вооруженными палестинцами недалеко от деревни Джалма к северу от города Дженин. Также были убиты два палестинских боевика.



Инцидент начался около 23:30, когда патруль ЦАХАЛа обнаружил двух подозреваемых, приближавшихся к забору вдоль линии разраничения возле военного поста.



"Столкновение произошло в нескольких метрах от террористов, но в этот момент мы не знали, что они вооружены, хотя они определенно вели себя подозрительно", — сказал командир Иудейско-Самарийской дивизии, бригадный генерал Ави Блат.



"Военные, участвовавшие в столкновении были очень квалифицированными, они находились в этом районе в течение достаточно долгого времени и проводили сложные операции, включая снос дома террориста несколько дней назад", — сказал Блат.



Палестинские СМИ опознали двух боевиков как Ахмеда Абеда и Абдула Рахмана Абеда из деревни Кафр-Дан недалеко от Дженина. Один из них входил в состав сил безопасности ПА.

