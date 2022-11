Посланник ООН осудил "израильских экстремистов"

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд судил столкновения в Хевроне между израильтянами и палестинцами.



"Я осуждаю жестокие нападения израильских экстремистов на палестинских жителей в Старом городе Хеврона. Такие действия могут усугубить и без того напряженную обстановку. Все обязаны действовать против экстремистов и выступать против всех актов насилия и подстрекательства", - написал представитель ООН в Twitter.





I condemn today’s violent attacks by Israeli extremists against Palestinian residents in the Old City of #Hebron. Such acts may aggravate an already tense environment. All have a responsibility to act against extremists & to speak out against all acts of violence and incitement.