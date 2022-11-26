



Полицейский в Катаре: Вы из Израиля? Вы издеваетесь надо мной?



Чемпионат мира по футболу в Катаре принес с собой немало конфликтов и напряженных столкновений, а тот факт, что он впервые проводится в мусульманской стране, создает особые трудности для израильских болельщиков и особенно для израильских СМИ, освещающих это событие.



Довольно много журналистов уже сообщили о неприятных событиях с начала турнира, а в видео канала КАН, мы можем увидеть необычную встречу между корреспондентом Эли Оханой и катарским полицейским.



На видео, Охана едет с местным полицейским и сначала говорит ему, что он из Израиля. Тот говорит ему: "Ты уверен, что из Израиля? Ты шутишь?". В этот момент Охана, который сначала сказал, что он из израильских СМИ, признался, что он действительно смеется, и что он родом из Португалии. В этот момент катарский полицейский заявил: "Если бы вы были из Израиля, я бы остановился, высадил вас и поехал обратно".



Когда Охана в изумлении спрашивает его, почему, он отвечает: "Я палестинец. Мы арабы. Мы не можем поехать в Израиль".

