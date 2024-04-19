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Пока все смотрели на Иран: Израиль нанес масштабные удары в Сирии
19.04.2024 11:13 Аркадий Бочаровский

Пока все смотрели на Иран: Израиль нанес масштабные удары в Сирии


Одновременно с сообщениями об израильской атаке на цели в Иране, военный представитель сирийского режима подтвердил , что Израиль атаковал сирийские объекты ПВО на юге страны.

"Примерно в 2:55 израильский противник начал агрессию с помощью ракет со стороны севера оккупированной Палестины, нацелившись на наши объекты ПВО в южном регионе, и эта агрессия привела к значительным потерям", - сказал источник.

По сообщениям СМИ, целью авиаударов были позиции сирийской армии в провинциях Сувейда и Дараа на юге Сирии. Кроме прочего, атакованы два аэропорта на юге Сирии.
 

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