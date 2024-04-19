



Пока все смотрели на Иран: Израиль нанес масштабные удары в Сирии



Одновременно с сообщениями об израильской атаке на цели в Иране, военный представитель сирийского режима подтвердил , что Израиль атаковал сирийские объекты ПВО на юге страны.



"Примерно в 2:55 израильский противник начал агрессию с помощью ракет со стороны севера оккупированной Палестины, нацелившись на наши объекты ПВО в южном регионе, и эта агрессия привела к значительным потерям", - сказал источник.



По сообщениям СМИ, целью авиаударов были позиции сирийской армии в провинциях Сувейда и Дараа на юге Сирии. Кроме прочего, атакованы два аэропорта на юге Сирии.

