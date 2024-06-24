



Похищенные подают иск и утверждают: UNRWA замешано в пытках и изнасилованиях

Более 100 израильтян, ставших жертвами событий 7 октября, сегодня (24 июня 2024 года) подадут огромный иск в Федеральный суд Нью-Йорка против Агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA), утверждая, что оно участвовало в оказании в геноциде, в преступлениях против человечности, в пытках и изнасилованиях, которые ХАМАС применил как метод в октябре 2023 года на юге Израиля.



Истцов представляет юридическая фирма MM-LAW, которая также представляла интересы более 12 000 жертв других международных террористических атак, в том числе, атак с использованием химического оружия, пыток и преступлений против человечности - из более чем 26 стран.



В иске подробно описывается, как UNRWA руководило многомиллиардной операцией по отмыванию денег, которые финансировали ХАМАС. Эта операция означала, что часть денег, переданных в Газу, оказывалась в руках террористической организации, а не жителей, нуждавшихся в помощи. В иске также утверждается, что UNRWA позволяло ХАМАСу рыть туннели и создавать командные центры под объектами агентства, и что сотрудники UNRWA участвовали в резне 7 октября.



“Выводы этого иска доказывают, что UNRWA было информировано обо всем и активно участвовало в перенаправлении средств, предназначенных для поддержки жителей Газы, в каналы, которые обеспечивали использование этих средств для терроризма, что противоречит международному праву”, - сказал Биджан Амини, один из ведущих адвокатов по этому делу.



“Настойчивые требования UNRWA о том, чтобы более миллиарда долларов помощи Газе были распределены наличными, что местные жители не могли потратить деньги, не проходя через менял ХАМАСа, - это одно из самых убедительных новых доказательств, представленных по этому делу”.



Вместо того, чтобы производить выплаты помощи в местной валюте, UNRWA настаивало на выплате помощи в долларах США – валюте, которую жители Газы не могли использовать.



Это была уникальная практика в Газе, несовместимая с помощью Западному Берегу, Иордании или другим программам ООН по делам беженцев.



Помимо стоимости и риска перевозки 20 млн долларов в месяц наличными в анклав, эта программа требовала от получателей помощи платить менялам ХАМАСа комиссионные в размере 10–20% за конвертацию своих долларов в шекели.



Этот план выплат снизил реальную стоимость помощи жителям Газы на 2-4 млн долларов в месяц и на эту сумму увеличил ежемесячный доход ХАМАСа. И, возможно, что еще более важно, этот план гарантировал надежные поставки американской валюты контролируемому ХАМАСом анклаву каждый месяц - как раз то, что нужно было, чтобы платить контрабандистам и торговцам оружием, которые не принимают шекели в качестве оплаты.



“Нет боли в мире, которая сравнится с похоронами ваших детей и внуков, которые были убиты и задушены в собственном доме”, - сказали Гади и Раума Кедем, чьи дети и внуки были убиты во время резни 7 октября.



“Остается только бороться за то, чтобы те, кто несет ответственность за усиление ХАМАСа, были привлечены к ответственности. UNRWA укрепляла ХАМАС, передавала средства и финансировала убийства, будучи при этом полноправным партнером в росте террористов ХАМАСа. UNRWA и ее администраторы полностью замешаны в убийстве моих детей и моей семьи”.



84-летняя Дица Химан, освобожденная из плена ХАМАСом в рамках сделки между террористической организацией и Израилем, заявила, что "террорист, который 53 дня держал меня в заложниках, работал учителем в школе UNRWA". По ее словам, “тот факт, что ХАМАС правил Газой, не был для UNRWA оправданием для найма и финансирования террористов, но должна была быть гарантия, что UNRWA примет дополнительные меры предосторожности.



UNRWA знало, что оно нанимает террористов и что его средства используются для насилия, но соучастие UNRWA в оплате и предоставлении террористам возможности обучать и радикализировать поколение детей Газы, возможно, было еще более злым и трагичным”.

