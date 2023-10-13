



Подозрение на попадание: возле Кирьят-Аты вспыхнул пожар

На открытой местности возле Кирьят-Аты вспыхнул пожар.



Предположительно, это случилось из-за падения ракеты, выпущенной террористами из Газы.



По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательной службы, которые пытаются взять огонь под контроль.



Ранее также поступила информация о том, что террористы подожгли лес в районе поселения Хомеш и кусты в районе въезда в Гиват-Зеэв.



