



Пленный боевик ХАМАСа: нас воодушевили демонстрации в Израиле



Один из захваченных в плен террористов ХАМАСа заявил на следствии в Израиле, что они готовились к проникновению и операции более года.



Комментатор Цви Иехезкели привел в эфире 13-го канала цитаты из комнаты следователя, в которых террорист говорит, что "мы готовились больше года. Демонстрации в Израиле воодушевляли нас".



По его словам, "прошло 5 часов, прежде чем они открыли по нам огонь. Мы были готовы с 1 000 боевиков, сделали 15 проломов в заборе. Мы были шокированы тем, что ЦАХАЛ нас не ждал", - сказал он.



Террорист добавил, что "беспорядки на заборе были обманом. Мы два часа без перерыва вели семью пешком в Газу. Операция превзошла все ожидания".