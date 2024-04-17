



"Планы Израиля неясны". В США волнуются из-за удара по Ирану

США предполагают, что Израиль проведет ограниченную атаку на иранскую территорию, но при этом подчеркивают, что Израиль не делится информацией по этому вопросу с США.



Поэтому планы Израиля неясны - согласно сообщению, опубликованному сегодня, 17 апреля телеканалом CBS. Также сообщается, что США опасаются, "что Израиль не проинформирует США заранее о подобной атаке".



Wall Street Journal сообщает, что силы КСИР в Сирии принимают экстренные меры, опасаясь израильской атаки: часть Революционной гвардии покинула свои базы в Сирии, а некоторые покидают их ночью, так что ожидание израильской атаки выше, и лишь немногие остались охранять склады с оружием.



Кроме того, младшие чины часто прячутся в магазинах и автомобилях в районе Дейр-эз-Зур на востоке Сирии, а старшие командиры перебрались прятаться в гражданские здания. В то же время сообщалось, что Израиль проинформировал арабские страны региона о том, что его ответ на атаку Ирана будет ограниченным и не будет представлять для них опасности.



Повышение бдительности в Иране и среди его прокси происходит на фоне решения кабинета министров "четко и решительно отреагировать" на беспрецедентную иранскую атаку в субботу.

