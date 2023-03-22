



План ЦАХАЛа по обеспечению безопасности в Хавара

Цифры из Хавара и окрестностей рисуют мрачную картину: два нападения со стрельбой в течение трех недель, десятки случаев бросания камней в израильские автомобили на прошлой неделе, и еще одно нападение с ножом и попытка тарана в этом районе за последние два месяца. Учитывая такое положение дел, главная задача, которую поставили перед собой Центральное командование ЦАХАЛа и дивизия Иудеи и Самарии, - это защита [еврейских] жителей.



В связи с нападением со стрельбой, в результате которого были убиты братья Янив, ЦАХАЛ начал развертывать дополнительные войска вокруг деревни и вдоль ее главной дороги. Тот факт, что военнослужащие ЦАХАЛа были на месте и смогли открыть огонь по террористу в воскресенье, во время теракта, очевидно, является результатом этого изменения в дислокации.



Однако [еврейские] жители по-прежнему недовольны. Были сформированы группы, которые намерены рассмотреть возможность проведения акций протеста на въездах в Шхем и заставить ЦАХАЛ разместить войска и там. Поселенцы также требуют, чтобы вокруг Шхема и в Хавара были установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты.



Наряду с усилиями по защите жителей, ЦАХАЛ прилагает усилия по предотвращению актов насилия против палестинцев после инцидентов, которые были зафиксированы три недели назад в Хавара. В воскресенье, после нападения со стрельбой на израильский автомобиль, большое количество войск было направлено в этот район, чтобы предотвратить повторную вспышку насилия.



В настоящее время в Хавара царит хаос. Через каждые несколько метров стоят солдаты с автоматами, готовые к любому развитию событий. Они носят защитное снаряжение, закрывающее их с головы до ног, чтобы предотвратить любые травмы в случае нападения. В настоящее время дорога через Хавара является самой оживленной в Иудее и Самарии. В деревне проживает 11 000 человек, и тысячи людей проезжают через нее каждый день - одни в поселения в этом районе, другие в Шхем и соседние деревни. Движение на дороге часто медленное, и, как показали недавние события, это создает относительно легкие мишени для террористов, желающих совершить нападение.



Работы по строительству объездной дороги в Хавара были начаты более года назад, однако они постоянно откладывались. Министр транспорта Мири Регев, посетившая объект две недели назад, сказала, что сейчас она сосредоточена на этом проекте. В отличие от своей прежней позиции, ЦАХАЛ также настаивает на завершении строительства объездной дороги. В настоящее время предполагается, что новая дорога будет открыта для движения в начале 2024 года. До этого времени силы безопасности, вероятно, будут вынуждены сохранять повышенную боеготовность на дороге через Хавара.

