Первые трагические результаты затопления Rubymar
После затопления груженого удобрениями корабля Rubymar у берегов Йемена случилось то, о чем предупреждали. Морские флора и фауна начали гибнуть.
Сейчас берега Йемена усеяны мертвыми креветками. Вот результат бездумной тупой агрессии хуситов.
У берегов Йемена тонны дохлых креветок.— Друг человека (@boris0630) March 7, 2024
Голос в кадре "Нас о чем-то предупреждает природа..."
Сначала хуситы топят корабль с фосфатами,а потом дебилы напрягают мозги что же случилось.
Следующий шаг Америка и Израиль виноваты... pic.twitter.com/NN0wtbCtEy