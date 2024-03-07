



Первые трагические результаты затопления Rubymar

После затопления груженого удобрениями корабля Rubymar у берегов Йемена случилось то, о чем предупреждали. Морские флора и фауна начали гибнуть.



Сейчас берега Йемена усеяны мертвыми креветками. Вот результат бездумной тупой агрессии хуситов.

