Новости » Арабо-израильский конфликт
Первые трагические результаты затопления Rubymar
07.03.2024 22:30 MIGnews.com

Первые трагические результаты затопления Rubymar

После затопления груженого удобрениями корабля Rubymar у берегов Йемена случилось то, о чем предупреждали. Морские флора и фауна начали гибнуть. 

Сейчас берега Йемена усеяны мертвыми креветками. Вот результат бездумной тупой агрессии хуситов.



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы