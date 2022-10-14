



Перестрелка средь бела дня в Дженине: палестинцы сообщают о двух убитых

Сегодня утром силы ЦАХАЛа вошли в Дженин во время очередной операции по аресту разыскиваемых лиц.



В ходе операции началась перестрелка с палестинскими террористами.



Палестинская сторона утверждает, что были убиты два человека, в том числе доктор Абдулла Абу Тин, сообщает "Исраэль хайом".



На данный момент неизвестно точно, от чьей пули умер доктор. ЦАХАЛ проведет расследование.



