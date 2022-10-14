Перестрелка средь бела дня в Дженине: палестинцы сообщают о двух убитых
Сегодня утром силы ЦАХАЛа вошли в Дженин во время очередной операции по аресту разыскиваемых лиц.
В ходе операции началась перестрелка с палестинскими террористами.
Палестинская сторона утверждает, что были убиты два человека, в том числе доктор Абдулла Абу Тин, сообщает "Исраэль хайом".
На данный момент неизвестно точно, от чьей пули умер доктор. ЦАХАЛ проведет расследование.
חילופי האש בג'נין: תיעוד ירי המחבלים תוך מחסה האמבולנס@ItayBlumental pic.twitter.com/NBfThwVWVp— כאן חדשות (@kann_news) October 14, 2022