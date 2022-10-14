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Перестрелка средь бела дня в Дженине: палестинцы сообщают о двух убитых
14.10.2022 09:45 Ольга Белозерова

Перестрелка средь бела дня в Дженине: палестинцы сообщают о двух убитых

Сегодня утром силы ЦАХАЛа вошли в Дженин во время очередной операции по аресту разыскиваемых лиц.

В ходе операции началась перестрелка с палестинскими террористами.

Палестинская сторона утверждает, что были убиты два человека, в том числе доктор Абдулла Абу Тин, сообщает "Исраэль хайом"

На данный момент неизвестно точно, от чьей пули умер доктор. ЦАХАЛ проведет расследование. 

 

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