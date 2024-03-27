



Папа снова дает советы. На этот раз израильтянам и палестинцам

Пресс-служба Ватикана сообщает, что понтифик встретился с Бассамом Арамином и Рами Эльхананом наедине перед общей аудиенцией, а затем тепло обоих мужчин.



Они оба потеряли своих дочерей в ходе ближневосточного конфликта, “и они оба друзья”, — говорит Фрэнсис.



“Они не смотрят на враждебность войны”, — добавляет он. “Они рассчитывают на дружбу двух мужчин, которые заботятся друг о друге и пережили одно и то же распятие”.



Дочь Арамина Абир была убита в 2007 году резиновой пулей, выпущенной офицером израильской пограничной полиции, когда она выходила из школы; Дочь Эльханана Смадар была убита палестинским террористом-смертником в Иерусалиме в 1997 году.



Историю дружбы двух мужчин рассказал в романе “Апейрогон” Колум Макканн, лауреат премии Терцани, который встретился с Папой во время аудиенции у художников 23 июня.



“Давайте подумаем о прекрасном свидетельстве этих двух людей, которые пострадали от войны на Святой Земле из-за потери своих дочерей”, — говорит Папа.



