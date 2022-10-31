



Палестинцы в восторге от избрания Лула да Силва

И ФАТХ, и ХАМАС выразили крайнюю степень удовлетворения связи с избранием на пост президента Бразилии социалиста Лула да Силва.



Да Силва является горячим сторонником “решения” палестинского вопроса.



البرازيل تصفع خد الولايات المتحدة الأميركية والعدو الصهيوني . بعد فوز الرئيس #لولا بالإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٢ منذ ثوانٍ .

مبروك لحزب العمال البرازيلي ، والفقراء والمستضعفين وعموم الناس البسطاء بفوزهم الكبير جدا اليوم .

٩٣ مليار ريال برازيلي تم ضخها لدعم المرشح الصهيوني بولسوناريو pic.twitter.com/snvIww6FPV — راوي حداد 🇵🇸 (@Rawii_hadad) October 30, 2022

Движение "Хамас" поздравило Бразилию и ее народ с победой международного активиста Луиса Инасио да Силвы (Лулы) на президентских выборах в Бразилии после острой конкуренции с его соперником, нынешним президентом Жаиром Болсонару. Член руководства ХАМАС в секторе Газа доктор Басем Наим расценил победу Лулы как победу всех угнетенных и преследуемых во всем мире, во главе с палестинцами и их справедливым делом. Он пояснил, что Лула известен своей твердой и непоколебимой приверженностью поддержке Палестины и ее народа на всех международных форумах.ХАМАС заявил: “Мы надеемся, что президент Лула устранит все последствия неограниченной поддержки расистского сионистского образования”.