Палестинцы в восторге от избрания Лула да Силва
И ФАТХ, и ХАМАС выразили крайнюю степень удовлетворения связи с избранием на пост президента Бразилии социалиста Лула да Силва.
Да Силва является горячим сторонником “решения” палестинского вопроса.
Движение "Хамас" поздравило Бразилию и ее народ с победой международного активиста Луиса Инасио да Силвы (Лулы) на президентских выборах в Бразилии после острой конкуренции с его соперником, нынешним президентом Жаиром Болсонару. Член руководства ХАМАС в секторе Газа доктор Басем Наим расценил победу Лулы как победу всех угнетенных и преследуемых во всем мире, во главе с палестинцами и их справедливым делом. Он пояснил, что Лула известен своей твердой и непоколебимой приверженностью поддержке Палестины и ее народа на всех международных форумах.
ХАМАС заявил: “Мы надеемся, что президент Лула устранит все последствия неограниченной поддержки расистского сионистского образования”.