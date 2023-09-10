



Палестинцы разгромили иудейское поселение Отниэль

По словам поселенцев, около 30 палестинцев в субботу, 9 сентября, нанесли ущерб имуществу в поселении Отниэль в Иудее, к югу от Хеврона.



Зачинщики беспорядков были замечены на подходе к общине, и когда они пересекли границу города, их поджидал патруль службы безопасности. Начальник охраны Отниэля вызвал на помощь ЦАХАЛ. Кроме имущества и оборудования палестинцы разрушили палатку, используемую местной молодежью для молитв.



Прибывшие на место происшествия военные и силы безопасности вывели участников беспорядков. По сообщениям израильских СМИ, двое из них напали на солдат и были арестованы. Сообщается, что некоторые жители Отниэля также были задержаны для допроса.



"Мы очень серьезно относимся к этому инциденту. Уже во время шаббата члены совета и его председатель работали над тем, чтобы помочь жителям, задержанным для проведения следственных действий во время беспорядков", – говорится в заявлении местного совета.



ЦАХАЛ и гражданская служба безопасности Отниэля проводят "всестороннее" расследование инцидента.

