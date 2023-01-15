



Палестинцы критикуют США за неспособность остановить израильскую "эскалацию"

Палестинские официальные лица выразили разочарование администрацией США в связи с ее предполагаемой неспособностью оказать давление на правительство Израиля с целью остановить израильскую "эскалацию" в отношении палестинцев в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Официальные лица также выразили разочарование невыполнением Вашингтоном своих обещаний палестинцам, в том числе открытием консульства США в Иерусалиме и дипломатической миссии ООП в Вашингтоне.



Аззам аль-Ахмед, высокопоставленный чиновник правящей фракции ФАТХ, заявил в субботу, что администрация США "не лучше правых в Израиле".



Пресс-секретарь председателя ПА Набиль Абу Рудейне предупредил, что "неоднозначность" позиции администрации США в отношении арабо-израильского конфликта заставит палестинцев "реагировать иначе".



Ахмед Мадждалани, член Исполнительного комитета ООП, также раскритиковал администрацию Байдена за ее предполагаемую предвзятость в пользу Израиля.



"США являются единственным спонсором и защитником оккупационного правительства и предоставляют ему политическое и дипломатическое прикрытие на международных форумах", - заявил он.



Мадждалани намекнул, что палестинцы отреагируют на израильскую "эскалацию" на местах отказом от подписанных между двумя сторонами соглашений.