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Пакистан присоединился к осуждению визита Бен-Гвира на Храмовую гору
05.01.2023 14:52 Ольга Белозерова

Пакистан присоединился к осуждению визита Бен-Гвира на Храмовую гору

Пакистан решительно осудил "бестактный и провокационный" визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мумтаз Захра Белудж, сообщает издание The Nation.

"Пакистан вновь заявляет о своей решительной поддержке законной борьбы палестинского народа. Пакистан вновь призывает к созданию жизнеспособного, независимого и непрерывного палестинского государства с границами до 1967 года и столицей Аль-Кудс аш-Шариф в соответствии с соответствующими резолюциями", - заявила она. 

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