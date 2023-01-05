



Пакистан присоединился к осуждению визита Бен-Гвира на Храмовую гору

Пакистан решительно осудил "бестактный и провокационный" визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.



Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мумтаз Захра Белудж, сообщает издание The Nation.



"Пакистан вновь заявляет о своей решительной поддержке законной борьбы палестинского народа. Пакистан вновь призывает к созданию жизнеспособного, независимого и непрерывного палестинского государства с границами до 1967 года и столицей Аль-Кудс аш-Шариф в соответствии с соответствующими резолюциями", - заявила она.