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ПА требует от ООН и международных организаций срочно защитить палестинцев
26.01.2023 13:33 Ольга Белозерова

ПА требует от ООН и международных организаций срочно защитить палестинцев

Премьер-министр ПА Мухаммед Штайе прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Дженине заявил, что израильские силы "продолжают совершать серию убийств и казней палестинского народа, движимые чувством безнаказанности".

Об этом сообщает WAFA.

Штайе призвал ООН и все международные правозащитные организации "срочно вмешаться, чтобы обеспечить защиту палестинского народа и остановить кровопролитие среди детей, молодежи и женщин". 

Также он выразил соболезнования семьям убитых палестинцев. 

 

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