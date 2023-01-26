



ПА требует от ООН и международных организаций срочно защитить палестинцев

Премьер-министр ПА Мухаммед Штайе прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Дженине заявил, что израильские силы "продолжают совершать серию убийств и казней палестинского народа, движимые чувством безнаказанности".



Об этом сообщает WAFA.



Штайе призвал ООН и все международные правозащитные организации "срочно вмешаться, чтобы обеспечить защиту палестинского народа и остановить кровопролитие среди детей, молодежи и женщин".



Также он выразил соболезнования семьям убитых палестинцев.



