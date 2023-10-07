



Отец: телефоны моей жены и дочерей - в Хан-Юнис

Житель Шарона сообщил , что его жена и две дочери пропали без вести, после того как они приехали к теще в кибуц Нир Оз на праздник.



Муж, Йони, рассказал, что дочери семьи связались с ним, когда террористы вошли в дом и забрали мужа бабушки, и опасается, что их тоже увезли в Газу.



"Отслеживание телефона, которое я сделал для своей жены, показало, что телефон появился в Хан-Юнисе. Я боюсь, что она, две наши дочери и теща находятся там. Никто из них не отвечает уже пять часов", - сказал он.