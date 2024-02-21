



Оппозиция в Бразилии начала собирать подписи для импичмета из-за Израиля

Федеральный депутат Бразилии Карла Замбелли (ПЛ-СП) возглавила движение по подаче заявления об импичменте президенту Луису Инасио Луле да Сильва.

Impeachment de Lula é oficialmente protocolado. pic.twitter.com/pFdj4ox57o — Mel Mesquita 🇧🇷 (@9876mel) February 21, 2024

Процесс был мотивирован заявлениями президента, в которых он сравнил действия Израиля в войне в Газа с нацистским холокостом. Однако вчера, 20 февраля, подача заявления была приостановлена.По словам Замбелли, оформление было отложено из-за дополнительных запросов парламентариев об участии в движении. Депутат заявила, что обсудит этот вопрос с евангелической и католической палатами.Для тех, кто причастен к запросу, речь Лулы квалифицируется как преступление ответственности против политического существования Союза за “совершение враждебного акта против иностранного государства, подвергание Республики опасности войны или нарушение ее нейтралитета”.В список парламентариев, призывающих к отставке Лулы ду Планалту, вошли имена федеральных депутатов Эдуарду Болсонару (ПЛ-СП), Николаса Феррейры (ПЛ-МГ) и Рикарду Саллеса (ПЛ-СП), также заместитель и бывший министр окружающей среды в правительстве Болсонару. Об этом сообщает CNN Brasil.Некоторые юристы на месте не считают этот запрос обоснованным по причине отсутствия юридических обоснований.“Заявление президента республики порождает дипломатический кризис, свидетелями которого мы являемся, но оно никоим образом не подвергает республику опасности войны”, - утверждает профессор прав человека и конституционного права Пресвитерианского университета Маккензи Флавио де Леан Бастос. Стоит отметить, что де Бастос также является выпускником Международного института исследований геноцида и прав человека при Университете Торонто в Канаде.