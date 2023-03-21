



Операция "Волнорез": 16 арестованных за ночь

В ночь на 21 марта ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Всего за ночь были арестованы 16 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В ходе операции израильские силы подверглись нападению. В них бросали камни, запускали фейерверки. В ответ они применили средства для разгона демонстраций.



Информация о пострадавших среди израильских военных не поступала. Задержанных подозреваемых отправили на допрос.

