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Операция "Волнорез": 16 арестованных за ночь
21.03.2023 12:20 Алина Груднева

Операция "Волнорез": 16 арестованных за ночь

В ночь на 21 марта ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь были арестованы 16 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В ходе операции израильские силы подверглись нападению. В них бросали камни, запускали фейерверки. В ответ они применили средства для разгона демонстраций.

Информация о пострадавших среди израильских военных не поступала. Задержанных подозреваемых отправили на допрос.
 

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