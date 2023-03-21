Операция "Волнорез": 16 арестованных за ночь
В ночь на 21 марта ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Всего за ночь были арестованы 16 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В ходе операции израильские силы подверглись нападению. В них бросали камни, запускали фейерверки. В ответ они применили средства для разгона демонстраций.
Информация о пострадавших среди израильских военных не поступала. Задержанных подозреваемых отправили на допрос.
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 21, 2023
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר 16 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון ובחטיבת הבקעה והעמקים, בין היתר בכפרים עקרבה, ענתא, דומא, חרבת אבו נג'ים וקיביא.
הלוחמים פעלו בעיר שכם שבמרחב חטיבת שומרון ועצרו שלושה מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור>> pic.twitter.com/hCYrMNr1Te