



Операция в Газе не остановит следующую эскалацию, - мнение

Последний конфликт между палестинским “Исламским джихадом” и Израилем в начале мая ничего не изменил, когда речь идет об основном стратегическом противостоянии между Израилем и террористическими организациями Газы. Данное мнение, опубликованное в газете «Джерусалим Пост», озвучил Цвика Хаймович, бригадный генерал в отставке.



Он отмечает, что тот факт, что ХАМАС остался в стороне от этой последней кампании, означает, что секундомер начал отсчет до следующей эскалации с участием правящей фракции Газы.



По его словам, пришло время израильтянам спросить себя, какова стратегия правительства по борьбе с палестинскими террористическими организациями в Газе.



Публичные комментарии представителей правительства, утверждающих, что Израиль изменил расстановку сил в Газе, ложны. Основное противостояние в Газе остается идентичным ситуации, существовавшей до операции “Щит и стрела”, как и до, и после каждого предыдущего раунда боевых действий между Израилем и террористическими организациями Газы за последние 15 лет.



Вопрос, который должен определять стратегию Израиля, заключается в том, как отсрочить следующую вспышку насилия в Газе на многие годы, а не на месяцы. Первым шагом в движении в этом направлении является создание политических рычагов на основе военных достижений Израиля, а не полагаться только на возможности ЦАХАЛа.



Один из ответов на вопрос о формировании новой израильской стратегии должен заключаться в создании региональной коалиции влиятельных игроков, включающей Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и другие, которые были бы значительно более вовлечены в дела Газы. Цель такой коалиции состояла бы в том, чтобы добиться долгосрочного политического соглашения между ХАМАС и Израилем, которое привело бы к тишине на долгие годы.



В рамках такой договоренности Израиль также должен представить миру свое законное требование, чтобы ХАМАС и палестинский “Исламский джихад” прекратили непрерывное производство снарядов.



Пока Газа не разоружится, важно начать делегитимацию военных преступлений террористических группировок Газы на мировой арене и противодействовать тенденции нормализации таких действий, которая стала слишком распространенной в последние годы.



В конечном итоге эскалация была крайне ограниченной кампанией, которую не следует путать с основным сценарием боевых действий, к которому Израилю необходимо подготовиться.



