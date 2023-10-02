



Окружила разъяренная толпа: пятерых израильтян спасли в Шхеме

В понедельник, 2 октября, пятеро израильтян незаконно проникли к могиле Йосефа в Шхеме.



В итоге, спасать их пришлось службам безопасности Палестинской автономии.



Израильтян окружила разъяренная толпа палестинцев, начав забрасывать их камнями. В итоге, два человека получил легкие травмы. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы безопасности ПА вывезли израильтян в безопасное место.



"Двое получили ранения, им была оказана медицинская помощь на месте. С места происшествия эвакуированы все туристы", - подтвердили в ЦАХАЛе.



Подобные случаи не являются редкостью. Могила Йосефа находится в контролируемой ПА "зоне А", которая является закрытой для гражданских. Все визиты в это место должны быть строго согласованы с ЦАХАЛом. Сегодняшний визит пятерых израильтян был несанкционированным.