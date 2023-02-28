



Охота на террористов: В ходе ночных рейдов в ПА задержаны 8 человек

После непродолжительного оперативного затишья в ПА израильские войска задержали восемь разыскиваемых палестинцев во время ночных рейдов, продолжая розыск террористов, убивших трех израильтян, заявили военные во вторник утром.



Нападавший, устроивший стрельбу в Хуваре, убив 21-летнего Халлеля Янива и 19-летнего Ягеля Янива, предположительно находился в одном из палестинских городов в этом районе. В то время как боевики, убившие 27-летнего американца израильского происхождения Элана Ганелеса , бежали в сторону района Иерихона после того, как полиция попыталась вступить с ними в бой.



ЦАХАЛ во вторник утром заявил, что во время ночных рейдов на Западном берегу военнослужащие задержали восемь подозреваемых, что стало первой такой операцией за неделю.



Ночные рейды ЦАХАЛа были приостановлены после крупной операции в Шхеме на прошлой неделе, а также до и после организованной в Иордании встречи между израильскими и палестинскими официальными лицами в воскресенье, целью которой было восстановить спокойствие в Иудее и Самарии и Газе.

Военные заявили, что войска задержали четырех разыскиваемых палестинцев в лагере беженцев аль-Аруб недалеко от Хеврона, троих – в Ябеде, городе недалеко от Дженина, и еще один подозреваемый в терроризме был арестован в Идне, городе на юге ПА. По предварительным данным, ни один из них не имел отношения к недавним обстрелам. Подозреваемые были переданы ШАБАКу для дальнейшего допроса.



Военные чиновники опасаются, что рост насилия продолжится и в священный для мусульман месяц Рамадан, который начинается в конце марта

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Глава Центрального командования ЦАХАЛа генерал-майор Иегуда Фукс во время брифинга по вопросам безопасности заявил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что беспорядки в Хавара угрожают вывести ситуацию из-под контроля.



“Еще одна ночь подобных беспорядков, и мы достигнем точки невозврата”, – сказал Фукс.



“Все мы прошли через интифаду, но никто не прошел через интифаду с онлайн-подстрекательством, что делает беспорядки еще более опасными”, – сказал глава ШАБАКа Ронен Бар в беседе о безопасности с Нетаниягу.



Министр обороны Йоав Галант в понедельник отдал приказ о подготовке к эскалации в других районах, включая Иерусалим и Газу.