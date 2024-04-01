



Неужели CNN теперь часть Pallywood?

Мнение Рафаэля Кастро - независимого политического аналитика, специализирующего на Ближнем Востоке.



В недавних репортажах CNN и "Аль-Джазиры" освещалась душераздирающая история Халы Хрейс, бабушки из Газы, предположительно убитой израильскими солдатами. С этой историей, показанной на CNN, можно ознакомиться по этой ссылке.



Этой ссылкой со мной поделился бывший арабский друг-мусульманин, которого, несмотря на то, что он поддерживает Израиль, глубоко взволновала мысль о том, что израильские солдаты нападают на беззащитных бабушек в Газе.



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Поначалу, как и миллионы зрителей, я отреагировал на это с возмущением и ужасом: "Израильские солдаты нападают на бабушек!". Однако, вспомнив прошлые случаи, призванные очернить имидж Израиля, такие как видеозапись смерти Мухаммада аль-Дурры во время Второй интифады, я не смог избавиться от подозрений в подлинности этого безупречно представленного репортажа CNN.



Учитывая святой образ бабушки Халы Хрейс, несколько аспектов репортажа вызывают тревогу и требуют более глубокого расследования:



1. Осиротевшая дочь Халы Хрейс, Сара, давала интервью CNN в Стамбуле. Учитывая, что почти 99 % жителей Газы перемещены в пределах Газы или ютятся у ее границ, примечательно, что Саре, главной свидетельнице этого эмоционального повествования, выпала честь отправиться в Турцию. Может ли это быть совпадением или намеком на связи семьи Хрейс с ХАМАСом, который также активно действует из Турции в пропагандистских целях?



2. Сара, 18-летняя девушка, недавно потерявшая мать, демонстрирует необычное самообладание во время интервью. Несмотря на слезы и дрожащий голос, ее горе кажется скорее постановочным, чем спонтанным. От юной сироты можно было бы ожидать искреннего проявления смятенных чувств, а не того, что выглядит как рассчитанный спектакль.



3. Внешность Сары разительно отличается от типичного жителя Газы. Со светлой кожей и зелеными глазами ее легко можно принять за подростка из Северной Европы, носящего хиджаб. Случайно ли это сходство или это намеренная тактика, призванная вызвать симпатию у европейской и американской аудитории и тем самым усилить враждебность к Израилю?



4. Сара вспоминает, как незадолго до смерти ее мать готовила завтрак и читала молитву "Дхур". Однако молитва Духр обычно читается около полудня, что позволяет предположить, что в полдень был подан обед, а не завтрак. Это несоответствие ставит под сомнение достоверность воспоминаний Сары и саму Сару.



По отдельности эти моменты могут показаться безобидными, но в совокупности они наводят на мысль о нарративе, созданном для манипулирования эмоциями зрителей и разжигания антиизраильских настроений. Была ли репортер CNN Кларисса Уорд введена в заблуждение или стала соучастницей потенциальной клеветнической кампании против Израиля, остается неясным.



Необходимо, чтобы израильские спецслужбы провели тщательное расследование этой истории. Независимо от того, действительно ли Хала Хрейс была убита солдатами ЦАХАЛа или террористами ХАМАСа с целью опорочить Израиль, виновные должны быть установлены.



Более того, если в ходе расследования будет выявлен злой умысел CNN, необходимо подать иск в суд, чтобы привлечь г-жу Уорд к ответственности за клевету и добиться компенсации за огромный ущерб, нанесенный этим репортажем имиджу Израиля.



