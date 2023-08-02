



Насралла пообещал "предотвратить атаки" на мечеть Аль-Акса

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла во время выступления во вторник днем предупредил, что вооруженные группировки в Ливане, Сирии, Йемене и на палестинских территориях "предотвратят нападения" на мечеть Аль-Акса.



Насралла сослался на недавние случаи сожжения Корана в Швеции, пожаловавшись на то, что Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества не отреагировали достаточно решительно. Лидер "Хизбаллы" также повторил заявление о том, что человек, сжегший Коран, был "шпионом Моссада".



"Если у правителей стран исламского мира не хватит рвения и мужества защищать свои святыни и свой Коран, хватит ли им мужества защищать нас, вас, нашу землю, нашу страну, Ливан и даже мечек Аль-Акса?" — задал вопрос лидер "Хизбаллы", призвав мусульманскую молодежь по собственной инициативе отреагировать на осквернение Корана.



"Мы говорим палестинскому народу, если они будут вести себя так с Кораном, то как насчет того, если бы произошло нападение на мечеть Аль-Акса? От них вы услышите только заявления неодобрения. Ставьте на себя, на свои кулаки и кровь и на тех, кто стоит с вами на оси сопротивления", — добавил Насралла.



"Когда мы ждали реакции государств, наши народы потерпели неудачу, но когда народ восстал, они достигли побед, и мы сделали ставку на наш народ. Тот, кто защитит мечеть Аль-Акса, — это оружие верующих и их готовность в Ливане, Сирии, Йемене, Палестине и Ираке защитить это святое место, и мы не позволим ворам причинить ему вред ни вблизи, ни издалека", — продолжил Насралла.



Речь Насраллы прозвучала вскоре после того, как во вторник днем ​​палестинский террорист застрелил шестерых израильтян в городе Маале-Адумим.



Палестинские террористические группировки связали нападение с эскалацией напряженности вокруг Храмовой горы и мечети Аль-Акса.



На Тиша бе-Ав министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вызвал возмущение со стороны палестинцев, посетив Храмовую гору в третий раз с момента вступления в должность. Кроме того, в этом году около 2000 евреев посетили Храмовую гору в Тиша Бе-Ав.



