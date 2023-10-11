



Начальник штаба ВВС: Это не должно было произойти, это - наша ответственность



Начальник штаба ВВС бригадный генерал Омер Тишлер заявил на брифинге: "Мы переживаем беспрецедентные дни. Мы не вернемся к той реальности, которая существовала раньше. Сейчас мы атакуем Газу так, как никогда раньше".



"Я хочу вернуться к чувствительной вопросу первых часов. Я начал с этого и повторю еще раз. Это недопустимый инцидент, - сказал он, имея в виду критику действий ВВС в частности и ЦАХАЛа в целом в те долгие часы, когда террористы ХАМАСа проникали на израильскую территорию в субботу утром, - мы как армия должны были предотвратить это, и мы не предотвратили. Этот инцидент не должен был произойти, и точка. И мы его не предотвратили. С того момента, как это произошло, вся готовность ВВС резко возросла".



"Конечно, все наземные силы на местах вели ожесточенную борьбу. Мы взлетели с наших баз. Мы были над районом, который находится на нашей территории, где произошло смешение сотен террористов с нашим мирным населением. Мы летим над нашей территорией, и, конечно, по ним стреляют. В этот момент принимались очень сложные решения. Пилоты видели в прицел многие десятки людей. Никто не скажет вам, кто есть кто. Приходится принимать сложные решения и определять врага на глаз. Вертолеты атаковали любое средство передвижения, на котором были террористы, уничтожая десятки террористов. Там действовали дополнительные средства ВВС и уничтожили сотни террористов".



Тишлер подчеркнул: "Я знаю, что этого недостаточно, потому что этот инцидент произошел уже на нашей территории. Этого инцидента не должно было произойти, и это наша ответственность. Сейчас вся моя энергия и энергия ВВС направлена на уничтожение противника и победу".