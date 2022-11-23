



Начальник полиции: мы проверим каждый автобус

Начальник полиции Яков Шабтай прибыл на место происшествия в Рамот и сказал, что "цель - предотвратить следующий взрыв". Это означает вывести все силы не только здесь, но и в другие районы. Прочесывание местности, автобусные остановки, каждый автобус необходимо проверить. Было два заряда, могут быть еще. Все разведывательные ресурсы будут сосредоточены на этом".



Министр обороны Бени Ганц в настоящий момент проводит оценку ситуации с участием главы ШАБАКа, заместителя начальника Генштаба, командирами ЦАХАЛа, работниками министерства обороны, координатора правительственных операций на территориях и начальника оперативного отдела израильской полиции. Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев поговорил с комиссаром и проинформировал его о двух терактах. Ожидается, что министр прибудет на место взрыва позже.