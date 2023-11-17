



Роботы-картографы и взрывной гель. Как уничтожают тоннели

ЦАХАЛ продолжает планомерную работу по обследованию, очистке и уничтожению туннелей ХАМАСа в Газе.



Применяются различные методы. Туннели обследуют роботы. Для их уничтожения используется специальный гель. По словам офицера ЦАХАЛа, на каждые несколько сотен метров тоннеля требуется несколько тонн взрывоопасного геля, технические характеристики которого он назвать отказался, сказав лишь, что его привозят на грузовиках.



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По словам армейского офицера, туннели, в которых могут находиться заложники, стараются не подвергать опасности.



"Мы иногда получаем указания на то, что цель может быть связана с заложниками. И тогда мы знаем, что не должны атаковать его, пока не получим подтверждение того, что он чист", - сказал он.



По его словам, террористы ХАМАСа, взятые в плен, предоставляют Израилю разведывательную информацию о сети туннелей, но эта информация ограничена.



"Большинство из них не знают много. Но они знают свой населенный пункт и систему туннелей там", - сказал офицер.



По словам офицера, на уничтожение всей подземной сети Газы могут уйти месяцы.



"Я думаю, что это сложнее, чем метро в Нью-Йорке", - сказал он.

