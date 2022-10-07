



Мюнхенская резня: одному из террористов заплатили за документальный фильм

Один из террористов, причастных к убийству израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, получил денежное вознаграждение за документальный фильм о теракте.



Издание Israel National News со ссылкой на немецкие СМИ сообщает, что компания ARD заплатила террористу 2 000 долларов за информацию о случившемся.



"В четырехсерийном документальном фильме "Смерть и игры" палестинский террорист Мухаммад Сафади (один из трех террористов, схваченных немцами, а затем освобожденных) описав убийство 11 израильских спортсменов как героический поступок, впервые привлек внимание мира к судьбе палестинского народа", - говорится в материале.

