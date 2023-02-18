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Мятежники собрались на границе с Газой после того, как в ПА призвали к Дню гнева
18.02.2023 12:45 Евгения Маркова

Мятежники собрались на границе с Газой после того, как в ПА призвали к Дню гнева

Беспорядки вспыхнули вдоль пограничного заграждения в северной части  Газы в пятницу после того, как там  собрались сотни людей. Участники подожгли шины и попытались приблизиться к заграждению возле Аль-Бураджа, Карни и Джабилы, но отступили, когда силы ЦАХАЛа открыли огонь.

По данным источников в силовых структурах, события носили спонтанный характер и происходили спорадически. Сообщается, что ХАМАС быстро вывел демонстрантов из приграничной зоны. Эти события стали ответом на призывы провести в Газе "День гнева" в знак солидарности с палестинцами в Иудее и Самарии.
 

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