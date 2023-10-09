



Муж, жена и трое детей: террористы вырезали в Нир Оз целую семью

Тамар Кедем Симан Тов и ее муж Йонатан (Джонни) были убиты вместе с двумя шестилетними дочерьми и четырехлетним сыном в кибуце Нир Оз.



Тамар недавно баллотировалась в депутаты регионального совета Эшколь.



Ее подруга, Цофия Коэн, отдала ей дань уважения: "Покойная Тамар Кедем Симан Тов, новаторская активистка, была прекрасным координатором цофим в Ашдоде, именно так я познакомилась с ней около 14 лет назад, трудолюбивая, умная, полная позитивной энергии, практичная и легко сходится со всеми".



"Мое сердце обливается кровью. Светлая память им. Я так надеялся, что их найдут, и вот горькая весть поразила меня, как такое возможно? Какой мерзавец убивает младенцев вместе с их родителями? Как тяжело думать, что тебя больше нет. Сердце мое отдается твоим родителям, твоей сестре и семье Джонни".