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Министр обороны Израиля: это - тяжелый день
23.11.2022 18:32 Аркадий Бочаровский

Министр обороны Израиля: это - тяжелый день

Министр обороны Бенни Ганц по окончании оценки ситуации в Центральном командовании выступил с заявлением.

Ганц сказал:  "Мы переживаем трудный день. Но время исполнителей терактов, планировщиков терактов и финансистов терактов  будет коротким. В регионе есть много элементов, которые пытаются дестабилизировать ситуацию - мы постоянно работаем против них и на всех аренах. Мы ожидаем, что Палестинская автономия вернет тело Тирана Феро - Израиль добьется его возвращению любыми средствами".

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