



Министр обороны Израиля: это - тяжелый день

Министр обороны Бенни Ганц по окончании оценки ситуации в Центральном командовании выступил с заявлением.



Ганц сказал: "Мы переживаем трудный день. Но время исполнителей терактов, планировщиков терактов и финансистов терактов будет коротким. В регионе есть много элементов, которые пытаются дестабилизировать ситуацию - мы постоянно работаем против них и на всех аренах. Мы ожидаем, что Палестинская автономия вернет тело Тирана Феро - Израиль добьется его возвращению любыми средствами".