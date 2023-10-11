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Министр обороны Германии предложил Галанту поддержку
11.10.2023 13:42 Анатолий Кравченко

Министр обороны Германии предложил Галанту поддержку

Министр обороны Германии предложил своему израильскому коллеге Йоаву Галанту поддержку со стороны Германии после крупной атаки ХАМАС.

Это предложение немецкое правительство было сделано и израильскому военному атташе в Берлине, сообщил журналистам Борис Писториус.

"Оба до сих пор говорили, что им не нужна поддержка военного или технического характера. Речь идет о политической поддержке", - отметил министр обороны Германии, добавив, что политическая поддержка Израиля со стороны Германии является само собой разумеющейся.

Писториус также заявил, что они смогут помочь в гуманитарном плане, но пока об этом не просили.

 

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