



Министр обороны Германии предложил Галанту поддержку

Министр обороны Германии предложил своему израильскому коллеге Йоаву Галанту поддержку со стороны Германии после крупной атаки ХАМАС.



Это предложение немецкое правительство было сделано и израильскому военному атташе в Берлине, сообщил журналистам Борис Писториус.



"Оба до сих пор говорили, что им не нужна поддержка военного или технического характера. Речь идет о политической поддержке", - отметил министр обороны Германии, добавив, что политическая поддержка Израиля со стороны Германии является само собой разумеющейся.



Писториус также заявил, что они смогут помочь в гуманитарном плане, но пока об этом не просили.



