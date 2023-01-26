



Массивная стрельба в Лоде

Через несколько часов после молниеносного визита министра Итамара Бен-Гвира и начальника полиции Коби Шабтая в Лод, в городе началась серия масштабных инцидентов со стрельбой - "всю ночь по всему Лоду стреляли очередями".



Затем, вскоре после полуночи, в нескольких местах Лода началась продолжительная и интенсивная стрельба очередями. Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир отреагировал на эти события и связал их со своим вчерашним визитом в город. Он сказал, что "они хотят показать, что мой визит их не беспокоит, я не волшебник, потребуется время, и все будет улажено".



ככה עבר על תושבי לוד הלילה

ואיך עבר הלילה שלכם? pic.twitter.com/eku58Rweih — הדר מילר Hadar Miller (@hadarmiller_) January 26, 2023

После событий со стрельбой сегодня ночью многие жители напрямую обратились к министру Бен Габиру с просьбой изменить жестокую реальность в Лоде. Министр ответил им: "Я не сомневаюсь, что сегодня ночью они хотели сделать ход, который бы дал мне понять после визита, что они являются владельцами дома. Я переадресовал это начальнику полиции, я попросил принять однозначные меры. Я не волшебник, за один день ничего не произойдет. Есть вопрос о Национальной гвардии, которая должна быть создана в течение нескольких месяцев, и это было бы реальным и правильным решением, но я не могу оставить вас без ответа. Я пришел вчера, чтобы дать вам ответ, время пришло, я делаю все, чтобы дать вам ответ".Мэр города Лод, Яир Ревиво заявил: "Это выходит далеко за рамки полицейских действий. Тот, кто так стреляет, совершает националистическое преступление, потому что он презирает страну и правительству. Я обратился к премьер-министру, главе ШАБАК и всем министрам кабинета министров с призывом провести срочное обсуждение вопроса о проведении крупномасштабной военной операции. Прошлой ночью здесь были сотни полицейских, и они не боялись стрелять у них под носом. Это ненормально. Я считаю, что здесь необходима военная операция, и и этим должен заниматься ШАБАК""Всю ночь по всему Лоду слышна стрельба очередями, - говорит Йоэль Франкенбург, житель города. Еврей погибнет во имя какой-то чепухи о "чести Аксы". Оставьте напуганных детей, оставьте семьи, которые брошены, оставьте все это, в итоге государство Израиль, правое правительство, полное-полное-полное, не может это остановить""Сегодня утром здесь должны быть сумасшедшие силы полиции, которые будут ходить от двери к двери и изымать оружие", - сказал другой житель. "Нам нужно регулярное подкрепление. Здесь должно быть еще 10 активных машин, нам нужен большой и внушительный полицейский участок, а не этот отросток. Когда каждую ночь здесь начнут изымать 20-30 единиц оружия, мы поймем, что что-то начинает меняться".